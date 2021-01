Un anno senza Kobe Bryant: il campione che non dimenticheremo mai (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 26 gennaio del 2020 moriva in un tragico incidente la stella dei Lakers a soli 41 anni Una vita spezzata, all’improvviso, quella di Kobe Bryant che a soli 41 anni è ci ha lasciato. Era il 26 gennaio del 2020 e nella tarda serata italiana la notizia del tragico incidente d’elicottero: le prime notizi diffuse di TMZ parlavano solo di Kobe e del pilota. Poi l’amata verità in quel dannato giorno hanno perso la vita la sua adorata Gianna, figlia di 13 anni e altre sette persone amici e compagni di squadra della ragazza che come papà aveva deciso di dedicarsi al basket. A distanza di 365 giorni è ancora difficile metabolizzare e farsene una ragione: poche ore prima di morire, per uno scherzo del destino l’ultimo tweet e le ultime parole di congratulazioni rivolte a Lebron James che lo aveva superato nella classifica dei ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 26 gennaio del 2020 moriva in un tragico incidente la stella dei Lakers a soli 41 anni Una vita spezzata, all’improvviso, quella diche a soli 41 anni è ci ha lasciato. Era il 26 gennaio del 2020 e nella tarda serata italiana la notizia del tragico incidente d’elicottero: le prime notizi diffuse di TMZ parlavano solo die del pilota. Poi l’amata verità in quel dannato giorno hperso la vita la sua adorata Gianna, figlia di 13 anni e altre sette persone amici e compagni di squadra della ragazza che come papà aveva deciso di dedicarsi al basket. A distanza di 365 giorni è ancora difficile metabolizzare e farsene una ragione: poche ore prima di morire, per uno scherzo del destino l’ultimo tweet e le ultime parole di congratulazioni rivolte a Lebron James che lo aveva superato nella classifica dei ...

