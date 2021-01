Tutti a caccia dei “costruttori”: ecco i 15 parlamentari che potrebbero salvare Conte (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte si è scrollato di dosso da giorni i panni del premier, nel bel mezzo di una crisi economica senza precedenti, per indossare quelli più circensi dell’acrobata, impegnato in un’operazione a dir poco spericolata pur di dar forma al suo terzo esecutivo e tenere così strette, ancora una volta, le chiavi di Palazzo Chigi. Al centro della strategia dell’Avvocato del Popolo, sempre meno vicino al popolo e più concentrato piuttosto sulla personale salvaguardia, 12, forse 15 “costruttori” o “responsabili” già individuati per puntellare la maggioranza giallorossa. I rischi, però, ci sono, e non sono pochi. Conte avrebbe preferito, innanzitutto, che il gruppo di audaci soccorritori del suo governo fosse nato subito. Invece, gli è toccato ingoiare il boccone amaro e accettare di salire al Colle senza certezze numeriche alle ... Leggi su ilparagone (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppesi è scrollato di dosso da giorni i panni del premier, nel bel mezzo di una crisi economica senza precedenti, per indossare quelli più circensi dell’acrobata, impegnato in un’operazione a dir poco spericolata pur di dar forma al suo terzo esecutivo e tenere così strette, ancora una volta, le chiavi di Palazzo Chigi. Al centro della strategia dell’Avvocato del Popolo, sempre meno vicino al popolo e più concentrato piuttosto sulla personale salvaguardia, 12, forse 15 “” o “responsabili” già individuati per puntellare la maggioranza giallorossa. I rischi, però, ci sono, e non sono pochi.avrebbe preferito, innanzitutto, che il gruppo di audaci soccorritori del suo governo fosse nato subito. Invece, gli è toccato ingoiare il boccone amaro e accettare di salire al Colle senza certezze numeriche alle ...

