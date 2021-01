Season: Scavengers Studio risponde alle accuse di molestie sessuali e ambiente tossico (Di martedì 26 gennaio 2021) Scavengers Studio, sviluppatore del defunto battle royale Darwin Project e del promettente Season per PlayStation 5, ha risposto al report che descrive in dettaglio le presunte molestie sessuali all'interno dello Studio. Le accuse si concentrano sul co-fondatore ed ex CEO Simon Darveau, il cui comportamento si presume abbia creato un ambiente di lavoro sessista, come affermato in un report di GamesIndustry.biz. Darveau è stato a un certo punto oggetto di un'indagine interna, a causa di accuse che includono casi di commenti sessisti e inappropriati e comportamento aggressivo. Alcune delle affermazioni nel report risalgono a un paio di anni fa, ma stanno venendo alla luce ora mentre l'attenzione si sposta sul nuovo promettente progetto ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021), sviluppatore del defunto battle royale Darwin Project e del promettenteper PlayStation 5, ha risposto al report che descrive in dettaglio le presunteall'interno dello. Lesi concentrano sul co-fondatore ed ex CEO Simon Darveau, il cui comportamento si presume abbia creato undi lavoro sessista, come affermato in un report di GamesIndustry.biz. Darveau è stato a un certo punto oggetto di un'indagine interna, a causa diche includono casi di commenti sessisti e inappropriati e comportamento aggressivo. Alcune delle affermazioni nel report risalgono a un paio di anni fa, ma stanno venendo alla luce ora mentre l'attenzione si sposta sul nuovo promettente progetto ...

Eurogamer_it : #ScavengersStudio e molestie sessuali: arriva la risposta dello sviluppatore di #Season. - IGNitalia : Problemi per #Season e Scavengers Studio, dopo che diversi membri ed ex impiegati della società hanno puntato il di… - GamingTalker : Season, il team Scavengers Studio è accusato di creare un ambiente di lavoro tossico e 'sminuente'… - Eurogamer_it : #Season: il creative director di Scavengers Studio accusato di comportamenti tossici e sessisti. - SerialGamerITA : Season: il titolo secondo gli sviluppatori è una via di mezzo tra Journey e Breath of the Wild #scavengers -