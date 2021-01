"Saranno vietati ai minori di 7 anni". Bollino rosso per tre film della Disney - (Di martedì 26 gennaio 2021) Carlo Lanna Tre storici film della Disney finisco nel mirino della censura perché veicolerebbero messaggi sbagliati non adatti ai più piccoli: il caso di Dumbo, Peter Pan e Gli Aristogatti Scelta moralista o meno, sta facendo molto discutere la nuova mossa pro censura del colosso della Disney. Re dell’intrattenimento per i più piccoli da tempo immemore, fautore di grandi successi di critica e pubblico, da qualche mese ha fondato una piattaforma streaming che, sotto l’ombrello di Disney +, ha racchiuso tutti i suoi film più celebri. Vecchi e nuovi. E proprio alcuni di questi hanno ricevuto il "Bollino rosso" e sono stati vietati ai minori di sette anni. ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Carlo Lanna Tre storicifinisco nel mirinocensura perché veicolerebbero messaggi sbagliati non adatti ai più piccoli: il caso di Dumbo, Peter Pan e Gli Aristogatti Scelta moralista o meno, sta facendo molto discutere la nuova mossa pro censura del colosso. Re dell’intrattenimento per i più piccoli da tempo immemore, fautore di grandi successi di critica e pubblico, da qualche mese ha fondato una piattaforma streaming che, sotto l’ombrello di+, ha racchiuso tutti i suoipiù celebri. Vecchi e nuovi. E proprio alcuni di questi hanno ricevuto il "" e sono statiaidi sette. ...

