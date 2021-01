Sampdoria, verso la Juve: specifico per Tonelli (Di martedì 26 gennaio 2021) GENOVA - Con una seduta di allenamento mattutina la Sampdoria ha cominciato la preparazione in vista della gara con la Juve : a Bogliasco Claudio Ranieri nella prima fase ha lasciato che il gruppo dei ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 26 gennaio 2021) GENOVA - Con una seduta di allenamento mattutina laha cominciato la preparazione in vista della gara con la: a Bogliasco Claudio Ranieri nella prima fase ha lasciato che il gruppo dei ...

sportli26181512 : #Sampdoria, verso la Juve: specifico per Tonelli: Ripresa degli allenamenti con una sessione di lavoro mattutina: n… - aleeremos : #Bonazzoli lascia il #Torino e fa ritorno alla #Sampdoria (per il momento). Ora tocca al #Crotone raggiungere un'in… - infoitsport : Verso Sampdoria-Juventus: la prima decisione di Ranieri per i bianconeri - junews24com : Verso Sampdoria-Juventus: la prima decisione di Ranieri per i bianconeri - - sampdoria : ?? | CONCLUSIONE 16' – Primo tiro verso la porta di #Sepe per il #Doria: #Balde si accentra e tenta il destro, che… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria verso Sampdoria, verso la Juve: specifico per Tonelli Corriere dello Sport.it Sampdoria, Tonelli lavora a parte: le sue condizioni verso la Juventus

Lorenzo Tonelli ha lavorato a parte nella seduta odierna di allenamento della Sampdoria. Le sue condizioni in vista della Juventus ...

Dybala corre verso il recupero, tra agopuntura e piscina

TORINO – La Juventus ha iniziato al meglio il nuovo anno, vincendo tutte le partite che fino ad oggi gennaio le ha messo di fronte, con la sola eccezione di quella contro l’Inter, persa rovinosamente ...

Lorenzo Tonelli ha lavorato a parte nella seduta odierna di allenamento della Sampdoria. Le sue condizioni in vista della Juventus ...TORINO – La Juventus ha iniziato al meglio il nuovo anno, vincendo tutte le partite che fino ad oggi gennaio le ha messo di fronte, con la sola eccezione di quella contro l’Inter, persa rovinosamente ...