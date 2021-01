Rosalinda e la crisi di pianto nella notte: "Mi ha dato le chiavi, poi...". Al GF Vip rivive l'incubo con il fidanzato (Di martedì 26 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò crolla nella notte al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo l'incontro con il suo fidanzato, che arriva nella casa, succede di tutto. "Mi aveva detto che non mi amava più", racconta ai vipponi. Una crisi di pianto nella sauna. Il fidanzato di Rosalinda le regala le chiavi di casa. Lei dice: "Ti voglio bene". Mai un "Ti amo". "Mi ha regalato le chiavi di casa, ma sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell'incubo", dice Rosalinda ai vipponi. E la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021)Cannavò crollaal Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo l'incontro con il suo, che arrivacasa, succede di tutto. "Mi aveva detto che non mi amava più", racconta ai vipponi. Unadisauna. Ildile regala ledi casa. Lei dice: "Ti voglio bene". Mai un "Ti amo". "Mi ha regalato ledi casa, ma sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura dire quell'", diceai vipponi. E la ...

