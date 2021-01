Rimpasto Raggi: con le elezioni ed i fondi del Recovery alle porte, la sindaca crea un rodato team di ‘amici’ (Di martedì 26 gennaio 2021) Temi scottanti – ed in gran parte irrisolti – come l’emergenza abitativa, i rifiuti, il trasporto pubblico, e la viabilità, paradossalmente, rappresentano la punta dell’iceberg, rispetto ad un lunghissimo elenco delle criticità che affliggono – ed in parte caratterizzano – la Capitale. Ma il tempo stringe, le elezioni incombono e, di fatto, la sindaca sa che ha davvero molto poco da mettere sul piatto rispetto alla giocata. Al momento infatti, a parte il rinnovo della flotta Atac, c’è ben poco di cui fregiarsi. Rimpasto Raggi: in ballo ci sono i fondi del Recovery per le criticità e le grandi opere Altra cosa invece, con un secondo mandato in tasca, poter disporre dei fondi allocati dal Recovery, per poter chiudere alla grande i numerosi cantieri ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 gennaio 2021) Temi scottanti – ed in gran parte irrisolti – come l’emergenza abitativa, i rifiuti, il trasporto pubblico, e la viabilità, paradossalmente, rappresentano la punta dell’iceberg, rispetto ad un lunghissimo elenco delle criticità che affliggono – ed in parte caratterizzano – la Capitale. Ma il tempo stringe, leincombono e, di fatto, lasa che ha davvero molto poco da mettere sul piatto rispetto alla giocata. Al momento infatti, a parte il rinnovo della flotta Atac, c’è ben poco di cui fregiarsi.: in ballo ci sono idelper le criticità e le grandi opere Altra cosa invece, con un secondo mandato in tasca, poter disporre deiallocati dal, per poter chiudere alla grande i numerosi cantieri ...

