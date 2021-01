Premier League 2020 2021 | West Ham ok | 3-2 al Crystal Palace

Leggi su sportface

(Di martedì 26 gennaio 2021) SorridonoHam e Leeds. Malee Newcastle. Nel match della ventesima giornata di, gli Hammers trovano la vittoria per 3-2 sule si portano momentaneamente al quarto posto. Decisive per ilHam le reti di Soucek (doppietta) e Dawson che hanno reso inutili i gol di Zaha (dopo 3?) e Batshuayi (97?). Dopo due sconfitte consecutive, il Leeds di Bielsa rialza la testa e conquista un successo per 2-1 sul Newcastle grazie alle reti di Raphinha ed Harrison. Non è bastato al Newcastle il gol del momentaneo pareggio siglato da Almiron. SportFace.