Pisa | Museo dell’Opera del Duomo | una conferenza sul corredo funebre dell’imperatore Enrico VII

Leggi su firenzepost

(Di martedì 26 gennaio 2021) A illustrare le insegne - corona, globo, scettro - prodotte ex novo per le esequie dell'imperatore da una bottega orafana, sarà lo storico dell'arte medievale Marco Collareta, mentre il drappo, un unicum nel suo genere, verrà presentato da Moira Brunori. L'incontro è naturalmente in streaming, gratis sul sito dell'Opera deldi