Però adesso il Pd si svegli

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) Quando un governo giunge alla formalizzazione della crisi significa che i problemi politici sono stati sottovalutati e trascurati per un certo tempo: esattamente la condizione in cui si trova il dimissionario Conte bis. Sotto questo profilo ha peccato di attendismo il premier, che ha scommesso per mesi sulla forza d’inerzia del suo esecutivo (la squadra più bella del mondo) come elemento in grado in garantire lui e tutta la compagine (con la complicità dell’emergenza perenne causa virus). Ed ha finito per mostrare tutta la sua fragilità il M5S, che pure resta il titolare dei gruppi parlamentari più numerosi sia alla Camera che al Senato nonostante le vaste defezioni (segnale di malessere profondo di cui nessuno si è occupato davvero). Ma soprattutto ha lasciato a desiderare la “performance” del PD, per ragioni sulle quali occorre soffermarsi con un minimo di pazienza. Cominciamo col ...