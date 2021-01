Ora un Governo di salvezza nazionale. Conte: “È il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Questa mattina ho convocato un Consiglio dei Ministri per comunicare la mia intenzione di dimettermi. Poco dopo mi sono recato al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente Mattarella. La settimana scorsa, in Parlamento, il Governo ha ottenuto la fiducia in entrambe le Camere, ottenendo la maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati e la maggioranza relativa al Senato. Il Paese, tuttavia, sta attraversando un momento davvero molto difficile. Da ormai un anno stiamo attraversando una fase di vera e propria emergenza. Le diffuse sofferenze dei cittadini, il profondo disagio sociale e le difficoltà economiche richiedono una prospettiva chiara e un Governo che abbia una maggioranza più ampia e sicura”. E’ quanto scrivere il premier Giuseppe Conte in un lungo post pubblicato sulla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) “Questa mattina ho convocato un Consiglio dei Ministri per comunicare la mia intenzione di dimettermi. Poco dopo mi sono recato al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente Mattarella. La settimana scorsa, in, ilha ottenuto la fiducia in entrambe le Camere, ottenendo la maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati e la maggioranza relativa al Senato. Il Paese, tuttavia, sta attraversando undavvero molto difficile. Da ormai un anno stiamo attraversando una fase di vera e propria emergenza. Le diffuse sofferenze dei cittadini, il profondo disagio sociale e le difficoltà economiche richiedono una prospettiva chiara e unche abbia una maggioranza più ampia e sicura”. E’ quanto scrivere il premier Giuseppein un lungo post pubblicato sulla ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - ladyonorato : Noi diciamo da mesi che il governo Conte è responsabile per le migliaia di vittime. Ora spuntano i verbali del CTS… - Pierferdinando : La scelta di #Conte è tanto giusta quanto tardiva. Si sono persi 15 giorni e non si è vista rafforzata la credibili… - Donatel65682407 : E ora cosa succede con la #crisidigoverno? - tru3dom : Su #tg2post tutta la stampa schierata CONTRO il governo... forse è chiaro perché questa crisi, #Conte è servito per… -