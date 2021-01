Nantes-Conegliano: data, orario, diretta tv e streaming volley Champions League 2020/2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Il VB Nantes sfida la A. Carraro Imoco Conegliano: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match della Pool B della Champions League femminile 2020/2021. Dopo aver sfidato le polacche del Calcit Kamnik, le Pantere tornano in campo nella “bolla” di Nantes per incontrare le padrone di casa. La compagine francese, guidata da coach Vathanara, cercherà di riscattare il netto3-0 incassato nel torneo di andata e migliorare il bottino di 3 punti che le relega al terzo posto della Pool. Le ragazze di coach Santarelli, d’altra parte, non hanno intenzione di lasciare punti per strada e fare un ulteriore passo verso la qualificazione alle ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Il VBsfida la A. Carraro Imoco: eccoe come vedere intv eil match della Pool B dellafemminile. Dopo aver sfidato le polacche del Calcit Kamnik, le Pantere tornano in campo nella “bolla” diper incontrare le padrone di casa. La compagine francese, guida coach Vathanara, cercherà di riscattare il netto3-0 incassato nel torneo di ane migliorare il bottino di 3 punti che le relega al terzo posto della Pool. Le ragazze di coach Santarelli, d’altra parte, non hanno intenzione di lasciare punti per strada e fare un ulteriore passo verso la qualificazione alle ...

sportface2016 : #volley #CLVolleyW #Nantes-#Conegliano in tv: ecco data, orario e come vedere la sfida di Champions League - UgoBaroni : RT @SkySport: Volley femminile, torna la Champions: le partite di Conegliano su Sky ? martedì 26 gennaio Ore 20.30: Conegliano-Kamnik ? mer… - eletonon91 : RT @SkySport: Volley femminile, torna la Champions: le partite di Conegliano su Sky ? martedì 26 gennaio Ore 20.30: Conegliano-Kamnik ? mer… - SkySport : Volley femminile, torna la Champions: le partite di Conegliano su Sky ? martedì 26 gennaio Ore 20.30: Conegliano-Ka… - Volleyball_it : L'Europa chiama. Conegliano e Monza da oggi in Champions League e Cev Cup. Venete a Nantes, la Saugella in casa. Su… -