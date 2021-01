Maldive | s’inaugura il più grande kids club

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) Lespalancano le porte alle famiglie. Sull’atollo di Raa, nel nord dell’arcipelago, è pronto per essere inaugurato il nuovo cinque stelle lusso Emeraldss Resort e Spa. Questo ospiterà il piùpresente sulle isole. 1500 mq chiamati Dolphindedicati agli ospiti più piccini. Della catena Leading Hotels of the World