Mafia | 16 arresti a Palermo Fermato boss Zen | re dei pacchi Covid

(Di martedì 26 gennaio 2021) La Dda diha disposto il fermo di 16 persone accusate di associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsioni, danneggiamenti, minacce aggravate, detenzione abusiva di armi da fuoco. L’indagine, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca e condotta dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di, riguarda il “mandamento” mafioso di Tommaso Natale e, in particolare, le “famiglie” di Tommaso Natale, Partanna Mondello e ZEN - Pallavicino. Tra gli indagati anche un capostorico: Giulio Caporrimo che, tornato in libertà dopo una lunga detenzione, a maggio 2019, ha dovuto fare i conti con la nuova leadership di Francesco Palumeri, asceso al vertice del clan dopo la riorganizzazione degli assetti mafiosi seguita aglidisposti con l’inchiesta Cupola ...

I vertici mafiosi hanno anche tentato di accreditarsi quali benefattori in grado di fornire aiuti alla popolazione in tempo di ...5 imprenditori che si sono rivolti ai carabinieri per denunciare il pizzo – dice – grazie ancora a loro che ci consentono di avere fiducia nella parte sana del società. La mafia non può prevalere”.