Lorenza Fruci, la neo assessora alla Cultura di cui tutti parlano (Di martedì 26 gennaio 2021) Un rapido sguardo nei confronti di quello che sta succedendo del nostro Paese ed ecco che la notizia del momento balza subito agli occhi. La città di Roma ha un nuovo assessore alla Cultura ed è una donna. Notizia questa che non dovrebbe fare scalpore, del resto abbiamo superato da un pezzo, in teoria, quella fase in cui le donne non possono ricoprire dei ruoli di importanza sociale, politica ed economica. Ma la verità è che quella nomina ha portato con sé una serie di illazioni sulla scelta, come la pregressa conoscenza con il sindaco Virginia Raggi e quel curriculum che non riporta alcuna carica da dirigente nel settore Culturale, caratteristica questa che rende il nome di Lorenza Fruci poco noto, almeno fino a questo momento s'intende. Un'attenzione piuttosto capillare che, forse, non si sarebbe ...

