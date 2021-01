LIVE Sci alpino, Slalom Schladming in DIRETTA: Alex Vinatzer cerca il riscatto. Quanti pretendenti per il successo! (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43: Notizia dell’ultimo minuto. Federico Liberatore non prenderà il via a Schladming per via di un forte mal di schiena accusato già nei giorni scorsi 17.40: Cade una fitta nevicata su Schladming, ci sono -3 gradi 17.36: Questi i pettorali degli altri atleti favoriti per la vittoria finale: Feller 1, Zenhaeusern 2, Yule 3, Foss-Solevaag 4, Schwarz 5, Noel 6, Kristoffersen 7, Gstrein 8, Meillard 10, Strasser 12, Pinturault 14, Khoroshilov 19 17.33: Saranno ben otto gli azzurri al via della prima manche: col 13 Alex Vinatzer, col 23 Mafred Moelgg, col 27 Simon Maurberger, col 28 Stefano Gross, col 31 Giuliano Razzoli, col 40 Federico Liberatore, col 41 Tommaso Sala, con il 67 Tobias Kastlunger. 17.31: Questa la classifica di Coppa del Mondo di ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43: Notizia dell’ultimo minuto. Federico Liberatore non prenderà il via aper via di un forte mal di schiena accusato già nei giorni scorsi 17.40: Cade una fitta nevicata su, ci sono -3 gradi 17.36: Questi i pettorali degli altri atleti favoriti per la vittoria finale: Feller 1, Zenhaeusern 2, Yule 3, Foss-Solevaag 4, Schwarz 5, Noel 6, Kristoffersen 7, Gstrein 8, Meillard 10, Strasser 12, Pinturault 14, Khoroshilov 19 17.33: Saranno ben otto gli azzurri al via della prima manche: col 13, col 23 Mafred Moelgg, col 27 Simon Maurberger, col 28 Stefano Gross, col 31 Giuliano Razzoli, col 40 Federico Liberatore, col 41 Tommaso Sala, con il 67 Tobias Kastlunger. 17.31: Questa la classifica di Coppa del Mondo di ...

