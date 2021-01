Laribi | colpo Reggiana | ora c’è anche l’annuncio dell’Hellas

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 26 gennaio 2021) Karimdall’Hellas Verona alla: la nostra esclusiva di stamattina va in porto. E’ arrivato il comunicato del club scaligero,ha prima prolungato il contratto in scadenza e poi si è trasferito in prestito alla corte di Alvini. Unimportante per le ambizioni della. Foto: instagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.