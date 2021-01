Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: “Non torneremo insieme” (Di martedì 26 gennaio 2021) Katia Ricciarelli è una soprano e attrice italiana. In occasione del suo 75esimo compleanno, compiutosi il 18 Gennaio, la Ricciarelli ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. Riguardo alla sua carriera professionale, la soprano sostiene di aver avuto tutto e di essere, per questo, completamente soddisfatta. Per quanto riguarda invece la sfera dei sentimenti, a livello personale, la Ricciarelli torna su un argomento in particolare: Pippo Baudo. I grandi amori della Ricciarelli “Pippo è stato il grande amore della mia vita insieme al tenore Josè Carreras”, aveva dichiarato la Ricciarelli in precedenza. Riguardo a Carreras, con cui ebbe una storia d’amore lunga 13 anni, la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 gennaio 2021)è una soprano e attrice italiana. In occasione del suo 75esimo compleanno, compiutosi il 18 Gennaio, laha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. Riguardo alla sua carriera professionale, la soprano sostiene di aver avuto tutto e di essere, per questo, completamente soddisfatta. Per quanto riguarda invece la sfera dei sentimenti, a livello personale, latorna su un argomento in particolare:. I grandi amori dellaè stato il grande amore della mia vitaal tenore Josè Carreras”, aveva dichiarato lain precedenza. Riguardo a Carreras, con cui ebbe una storia d’amore lunga 13 anni, la ...

