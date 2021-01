John Boyega: "I grandi franchise sono prigioni di lusso per un attore" (Di martedì 26 gennaio 2021) John Boyega torna a riflettere sulle luci e le ombre dei grandi franchise paragonandoli a prigioni di lusso per gli attori costretti per anni in un unico ruolo. John Boyega non è uno che le manda a dire. dopo aver partecipato al franchise di Star Wars nel ruolo di Finn, l'attore inglese torna a riflettere sull'esperienza dichiarando che i grandi franchise possono diventare "prigioni di lusso per un attore". Nel corso di un q&a con CinemaBlend, John Boyega ha affrontato i lati negativi di far parte di un grande franchise che indebolirebbe le capacità attoriali ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021)torna a riflettere sulle luci e le ombre deiparagonandoli adiper gli attori costretti per anni in un unico ruolo.non è uno che le manda a dire. dopo aver partecipato aldi Star Wars nel ruolo di Finn, l'inglese torna a riflettere sull'esperienza dichiarando che iposdiventare "diper un". Nel corso di un q&a con CinemaBlend,ha affrontato i lati negativi di far parte di un grandeche indebolirebbe le capacità attoriali ...

