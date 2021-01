Inter, Barella avverte: “Bella lotta col Milan, vogliamo battere tutti” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'Inter elimina il Milan dalla Coppa Italia. Decidono le reti di Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella commenta il risultato di San Siro: "Il Milan è una squadra forte, ma oggi abbiamo dimostrato di essere al loro livello, o anche meglio. Gli screzi con Saelemaekers restano episodi da campo, quando si va negli spogliatoi passa tutto. È una Bella lotta, è un campionato aperto: noi li rispettiamo, ma vogliamo battere tutti".caption id="attachment 1081539" align="alignnone" width="3896" Barella (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'elimina ildalla Coppa Italia. Decidono le reti di Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Il centrocampista nerazzurro Nicolòcommenta il risultato di San Siro: "Ilè una squadra forte, ma oggi abbiamo dimostrato di essere al loro livello, o anche meglio. Gli screzi con Saelemaekers restano episodi da campo, quando si va negli spogliatoi passa tutto. È una, è un campionato aperto: noi li rispettiamo, ma".caption id="attachment 1081539" align="alignnone" width="3896"(getty images)/caption ITA Sport Press.

Inter : ?? | VAR 70' - Il VAR richiama il direttore di gara: contatto tra Leao e #Barella, è rigore per noi! #Lukaku pren… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Un'altra prestazione eccellente di Nicolò #Barella... e non è più una novità ????? L'analisi de… - Inter : ?? | #TOTW Barella è nel @EASPORTSFIFA Team of the Week ?? Disponibile ora su #FIFA21! Quanti di voi lo inseriranno… - Fantacalcio : Inter-Milan, Barella: 'Abbiamo dimostrato di essere al loro livello o meglio' - FInterlettuale : Barella, prestazione incredibile. Puoi fare una partita così solo se hai un cuore nerazzurro... E lui ce l'ha! ?? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Barella Inter, Barella: "Abbiamo dimostrato di essere meglio del Milan. Vogliamo battere tutti" TUTTO mercato WEB Inter-Milan, Barella: "Abbiamo dimostrato di essere al loro livello o meglio"

"Il Milan è una squadra forte, ma oggi abbiamo dimostrato di essere al loro livello, o anche meglio. Cosa è successo tra Ibrahimovic e Lukaku? Sono cose da campo, quando si va negli spogliatoi passa t ...

Ibra contro Lukaku, lo scontro nel derby Inter-Milan di Coppa Italia

Milano, 26 gennaio 2021 - Tensione alle stelle e rissa sfiorata fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel corso del derby di Coppa Italia fra Inter e Milan, conclusosi con la vittoria in rimonta dei ...

"Il Milan è una squadra forte, ma oggi abbiamo dimostrato di essere al loro livello, o anche meglio. Cosa è successo tra Ibrahimovic e Lukaku? Sono cose da campo, quando si va negli spogliatoi passa t ...Milano, 26 gennaio 2021 - Tensione alle stelle e rissa sfiorata fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel corso del derby di Coppa Italia fra Inter e Milan, conclusosi con la vittoria in rimonta dei ...