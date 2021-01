Il paradiso delle signore anticipazioni | CLELIA | la priorità sarà CARLETTO

Leggi su tvsoap

(Di martedì 26 gennaio 2021) Continua il grande successo su Rai 1 de Il, che nella puntata di lunedì 25 gennaio ha raggiunto ben 2222.000 telespettatori! È in effetti un momento molto “caldo” della fiction daily, con tre storie forti che si intrecciano appassionando i fan. Eh sì: in questi giorni stiamo seguendo contemporaneamente l’evolversi dell’avvicinamento tra Vittorio e Beatrice, il ritorno di fiamma tra Gabriella e Salvatore (che presto però non avrà vita facile…) e soprattutto il colpo di scena che ha riguardatoCalligaris: la capocommessa è incinta! Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) A questo proposito, di recente abbiamo assistito ad un’intervista al programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno ...