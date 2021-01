Grande Fratello VIP 5: il reality finisce a marzo, concorrenti sotto shock (Di martedì 26 gennaio 2021) Sembra incredibile ma il Grande Fratello VIP 5 si è allungato ancora, e ancora, e ancora e ancora. La finale che inizialmente era prevista per i primi di dicembre 2020 si è protratta ai primi di febbraio 2021, poi Signorini promise che il reality sarebbe finito entro la fine del mese di febbraio 2021 e ora… un nuovo annuncio con un altro incredibile posticipo alla data della finale. Tutto è avvenuto nel corso della puntata di lunedì 25 gennaio 2021 del programma di Canale Cinque. Fra un gossip e l’altro, Alfonso Signorini ha chiesto l’attenzione di tutti i vipponi per una comunicazione importante: rivelare la definitiva data di chiusura di questa quinta edizione di Grande Fratello VIP. Un annuncio che è stato preso dai concorrenti con eccitazione ma, al tempo stesso, anche con tanta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 26 gennaio 2021) Sembra incredibile ma ilVIP 5 si è allungato ancora, e ancora, e ancora e ancora. La finale che inizialmente era prevista per i primi di dicembre 2020 si è protratta ai primi di febbraio 2021, poi Signorini promise che ilsarebbe finito entro la fine del mese di febbraio 2021 e ora… un nuovo annuncio con un altro incredibile posticipo alla data della finale. Tutto è avvenuto nel corso della puntata di lunedì 25 gennaio 2021 del programma di Canale Cinque. Fra un gossip e l’altro, Alfonso Signorini ha chiesto l’attenzione di tutti i vipponi per una comunicazione importante: rivelare la definitiva data di chiusura di questa quinta edizione diVIP. Un annuncio che è stato preso daicon eccitazione ma, al tempo stesso, anche con tanta ...

