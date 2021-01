Giulio Scarpati oggi | età | altezza | peso | la moglie regista | i 2 figli grandi

Leggi su tuttivip

(Di martedì 26 gennaio 2021)è un attore italiano, noto a milioni di telespettatori per aver prestato il volto, la voce e il corpo all’anima gentile e rassicurante di Lele Martini in Un medico in famiglia. Personaggio, quello di Lele, che è sempre stato il vero e unico collante di tutti gli sviluppi di trama della celebre fiction Rai, e che ha conferito aun enorme successo. Anche seè ricordato specialmente per Lele Martini, la sua carriera è una delle più costellate di successi tra quelle del panorama attoriale italiano. Il suo esordio è arrivato negli anni 70 nel difficile ambito teatrale, è stato il fondatore della Cooperativa Gruppo Teatrale G. Ha poi continuato a calcare il palcoscenico con testi di Diderot, Schiller, Dostoevskij e Goethe....