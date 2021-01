Giochi Olimpici | l’Italia si salva in extremis con un decreto legge

Leggi su 361magazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ottime notizie per il nostro paese e per i colori azzurri Sospiro di sollievo per i colori azzurri e perche ha rischiato davvero molto. Domani, 27 gennaio, si riunisce il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) per stabilire eventuali sanzioni. Sanzioni in cui incappava: il CONI, infatti a causa di una riforma sulladello sport del 2019 e con l’istituzione di Salute e Sport S.p.A aveva perso la propri indipendenza cosa che è contro i principi contenuti nella Carta Olimpica. In, insomma diciamolo, alna è arrivata la scialuppa ditaggio. Nonostante la crisi di Governo, il Consiglio dei ministri ha approvato oggi unsull’autonomia del Coni. La notizia è di estrema importanza visto che il ...