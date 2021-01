Fiorentina: preso Malcuit. E Kokorin si allena, ma per Torino non sarebbe pronto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono arrivati i rinforzi. Dopo Kokorin è atteso Kevin Malcuit, l'esterno francese che arriva dal Napoli in prestito. Il giocatore, classe '91, effettuerà le visite mediche oggi, 27 gennaio, poi si aggregherà alla squadra andando a coprire il vuoto lasciato da Lirola Leggi su firenzepost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono arrivati i rinforzi. Dopoè atteso Kevin, l'esterno francese che arriva dal Napoli in prestito. Il giocatore, classe '91, effettuerà le visite mediche oggi, 27 gennaio, poi si aggregherà alla squadra andando a coprire il vuoto lasciato da Lirola

