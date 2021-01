Fiano “Conte punto di equilibrio della maggioranza” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Si deve lavorare a un allargamento della maggioranza, questo è il lavoro di queste ore”. Lo ha detto il deputato del Pd Emanuele Fiano in merito alla crisi di Governo. mac/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) “Si deve lavorare a un allargamento, questo è il lavoro di queste ore”. Lo ha detto il deputato del Pd Emanuelein merito alla crisi di Governo. mac/sat/red su Il CorriereCittà.

sacchiflavio : RT @michelelanzo: Fiano elenca i presupposti sui quali dovrà agire il Conte III, praticamente tutto quello che non ha fatto prima. Premio… - Italpress : Fiano “Conte punto di equilibrio della maggioranza” - CorriereCitta : Fiano “Conte punto di equilibrio della maggioranza” - michelelanzo : Fiano elenca i presupposti sui quali dovrà agire il Conte III, praticamente tutto quello che non ha fatto prima. Premio Giachetti? - JcioSlevin : @TgLa7 Domanda per Fiano, il PD parla che prima bisogna pensare al benessere dell'Italia ma se ci fosse una maggior… -