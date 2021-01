Facebook lancia la sua sezione notizie nel Regno Unito (Di martedì 26 gennaio 2021) Facebook News (Immagine: Facebook)Facebook ha scelto il Regno Unito come primo mercato internazionale fuori dagli Stati Uniti in cui lanciare la sua sezione di aggregazione delle notizie, Facebook News. Il portale sarà accessibile tramite una scheda, identificabile dall’icona di un quotidiano, presente nel menù dell’applicazione Android e iOS. Al momento del lancio Facebook News riporterà i contenuti pubblicati da centinaia di media locali e nazionali tra cui Channel 4 News , Daily Mail Group, Financial Times, Sky News e Telegraph Media Group. Questi editori si aggiungeranno ai nomi come The Economist, The Guardian, The Independent, GQ, Glamour e Vogue (gli ultimi tre editi dal gruppo editoriale che pubblica anche ... Leggi su wired (Di martedì 26 gennaio 2021)News (Immagine:ha scelto ilcome primo mercato internazionale fuori dagli Stati Uniti in cuire la suadi aggregazione delleNews. Il portale sarà accessibile tramite una scheda, identificabile dall’icona di un quotidiano, presente nel menù dell’applicazione Android e iOS. Al momento del lancioNews riporterà i contenuti pubblicati da centinaia di media locali e nazionali tra cui Channel 4 News , Daily Mail Group, Financial Times, Sky News e Telegraph Media Group. Questi editori si aggiungeranno ai nomi come The Economist, The Guardian, The Independent, GQ, Glamour e Vogue (gli ultimi tre editi dal gruppo editoriale che pubblica anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Facebook lancia Facebook lancia la sua sezione notizie nel Regno Unito Wired.it I numeri di telefono di oltre 530 milioni di utenti Facebook sono in vendita tramite un bot di Telegram

I dati risalgono ad una violazione dovuta ad una falla risolta nel 2019. Sono in vendita a 20 dollari al pezzo tramite un bot su Telegram ...

Facebook News, si parte in Uk: il social ricompenserà gli editori

Dopo gli Stati Uniti, la Gran Bretagna è il secondo mercato in cui diventa attiva la nuova sezione dell'app. Il gruppo di Mark Zuckerberg pagherà alcuni giornali perché partecipino al progetto ...

