Disastro Rai sulla pubblicità. Viale Mazzini bocciata pure dal Tar. Respinto il ricorso contro il provvedimento dell’Agcom. Concorrenza sleale grazie alle risorse del canone (Di martedì 26 gennaio 2021) I listini pubblicitari della Rai non sono trasparenti e una situazione del genere non è accettabile per una società che gestisce il servizio pubblico televisivo. Non si può distorcere il mercato sfruttando una posizione di privilegio derivante dal canone pagato dai contribuenti. Questa la tesi dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quando due anni fa ha imposto a Viale Mazzini di invertire rotta, e questa ora la tesi che hanno avallato i giudici del Tar del Lazio, respingendo il ricorso presentato dalla stessa Rai. Un’altra doccia fredda per l’amministratore delegato Fabrizio Salini (nella foto), dopo che la difesa per cercare di bloccare la delibera dell’Agcom prima ha battuto sulle difficoltà legate alla pandemia e poi ha parlato di atteggiamenti persecutori da parte dell’Authority. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) I listini pubblicitari della Rai non sono trasparenti e una situazione del genere non è accettabile per una società che gestisce il servizio pubblico televisivo. Non si può distorcere il mercato sfruttando una posizione di privilegio derivante dalpagato dai contribuenti. Questa la tesi dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quando due anni fa ha imposto adi invertire rotta, e questa ora la tesi che hanno avallato i giudici del Tar del Lazio, respingendo ilpresentato dalla stessa Rai. Un’altra doccia fredda per l’amministratore delegato Fabrizio Salini (nella foto), dopo che la difesa per cercare di bloccare la deliberaprima ha battuto sulle difficoltà legate alla pandemia e poi ha parlato di atteggiamenti persecutori da parte dell’Authority. ...

Noovyis : (Disastro Rai sulla pubblicità. Viale Mazzini bocciata pure dal Tar. Respinto il ricorso contro il provvedimento de… - emiliobolles : RT @Angela300564201: Rai, Tg1 nella bufera: “Servizi falsi per nascondere disastro di Speranza in Lombardia” - embonaccorso : RT @Angela300564201: Rai, Tg1 nella bufera: “Servizi falsi per nascondere disastro di Speranza in Lombardia” - DomenicaGianne4 : RT @Angela300564201: Rai, Tg1 nella bufera: “Servizi falsi per nascondere disastro di Speranza in Lombardia” - MissEnzuccia : RT @Angela300564201: Rai, Tg1 nella bufera: “Servizi falsi per nascondere disastro di Speranza in Lombardia” -

Ultime Notizie dalla rete : Disastro Rai Disastro Rai sulla pubblicità. Viale Mazzini bocciata pure dal Tar. Respinto il ricorso contro il provvedimento dell'Agcom. Concorrenza sleale grazie alle risorse del canone | LA NOTIZIA LA NOTIZIA Livermore: “Se si fa Sanremo i teatri aprono”

So cosa farò io appena avrò la certezza di Sanremo in presenza e sono sicuro di quanti altri teatri seguiranno la mia azione». Tutti i teatri sono in sofferenza, sono arrabbiati e indignati, ma siamo ...

Disastro turismo a Como, crollo del 60%. Cassani: “Ritardo vaccini, Pasqua addio. Subito incentivi”. La petizione

“L’assemblea generale di Federalberghi, riunita oggi in seduta straordinaria, ha approvato una petizione rivolta al presidente Conte (dimissionario dalle 12 di oggi, Ndr) ed ai ministri Franceschini, ...

So cosa farò io appena avrò la certezza di Sanremo in presenza e sono sicuro di quanti altri teatri seguiranno la mia azione». Tutti i teatri sono in sofferenza, sono arrabbiati e indignati, ma siamo ...“L’assemblea generale di Federalberghi, riunita oggi in seduta straordinaria, ha approvato una petizione rivolta al presidente Conte (dimissionario dalle 12 di oggi, Ndr) ed ai ministri Franceschini, ...