Dimissioni Conte e crisi di governo: le ultime notizie politiche di oggi in diretta (Di martedì 26 gennaio 2021) oggi il premier Conte si dimette: un passaggio in Consiglio dei ministri, poi quello formale al Quirinale. Domani Mattarella aprirà le consultazioni Leggi su corriere (Di martedì 26 gennaio 2021)il premiersi dimette: un passaggio in Consiglio dei ministri, poi quello formale al Quirinale. Domani Mattarella aprirà le consultazioni

borghi_claudio : Ecco come la penso di conte, di quello che ha fatto, di quello che farà e di come lascerà il Paese. Confermo paola… - silvia_sb_ : #Renzi voleva: modifiche su Recovery, cessione delega Servizi, dimissioni #Conte. Ha ottenuto tutto. E bravi gli spin doctor di governo! - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: DOMANI MATTINA CDM PER DIMISSIONI CONTE- FLASH* = (Ile/Adnkronos) - jkxgolden_ : RT @FBigliardo: ??L'Italia è quel bel Paese in cui un uomo come #Conte viene costretto alle #dimissioni, mentre uno come #Fontana viene tenu… - bombelli00 : RT @Simone75518033: Era troppo in gamba per governare un paese come l'Italia. #dimissioni #dimissionilampo #dimissionecompiuta #Quirinale… -