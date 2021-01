Diatomee a Rewild | l’arte e il climate change

Ultime Notizie dalla rete : Diatomee Rewild

ArtsLife

The Curators Milan ha ideato REWILD, un progetto sociale e artistico senza fini di lucro che vuole far riflettere sui temi legati al Climate ...Il collettivo The Curators ha ideato Rewild, progetto che vuole far riflettere sulle tematiche del climate change attraverso 6 installazioni ...