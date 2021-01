Daydreamer, anticipazioni: Sanem scappa su una motoslitta e si perde, Can va a cercarla (Di martedì 26 gennaio 2021) Daydreamer, anticipazioni 26 gennaio: sempre più intriganti e rocambolesche le puntate che ci attendono! Ecco cosa vedremo dopodomani. Sanem fugge su una moto da neve sotto gli occhi di Can e lui la insegue! Dopo essere arrivati nella baita, Can e Sanem continuano a litigare, finché lui non esce a prendere della legna da ardere e lei, sempre determinata a fuggire, trova un modo per aprire la porta ed inforca una moto da neve, parcheggiata proprio lì davanti! Can arriva, vede la ragazza e la insegue, temendo che si perda o comunque si faccia del male! La moto da neve si blocca e Sanem viene soccorsa da Can Purtroppo Sanem ha un grave inconveniente: la moto da neve si ferma e l’Aydin si perde in quel paesaggio innevato e sconosciuto. Si incammina cercando aiuto e Can ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 26 gennaio 2021)26 gennaio: sempre più intriganti e rocambolesche le puntate che ci attendono! Ecco cosa vedremo dopodomani.fugge su una moto da neve sotto gli occhi di Can e lui la insegue! Dopo essere arrivati nella baita, Can econtinuano a litigare, finché lui non esce a prendere della legna da ardere e lei, sempre determinata a fuggire, trova un modo per aprire la porta ed inforca una moto da neve, parcheggiata proprio lì davanti! Can arriva, vede la ragazza e la insegue, temendo che si perda o comunque si faccia del male! La moto da neve si blocca eviene soccorsa da Can Purtroppoha un grave inconveniente: la moto da neve si ferma e l’Aydin siin quel paesaggio innevato e sconosciuto. Si incammina cercando aiuto e Can ...

