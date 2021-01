Crolla capannone industriale in provincia di Brindisi | morto un operaio

Leggi su dire

(Di martedì 26 gennaio 2021) BARI – Un capannone in fase di ampliamento e ristrutturazione è crollato a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Dalle prime notizie diffuse su Twitter dai vigili del fuoco accorsi sul posto si apprendeva di “quattro operai coinvolti ed estratti dalle macerie feriti, uno in modo più grave”. I carabinieri presenti hanno precisato alla Dire che gli operai rimasti sepolti dal crollo del solaio sono cinque, di questi quattro sono feriti e trasportati in ospedale e uno è morto poco fa.