Crisi di Governo, le scelte autonome dei socialisti (Di martedì 26 gennaio 2021) Viviamo in un Paese complesso, nel quale durante la peggiore pandemia degli ultimi due secoli si è deciso di porre in essere una Crisi al buio. Una Crisi che, se non risolta nel più breve tempo possibile, finirebbe per acuire le difficoltà strutturali del nostro Paese ingigantite dal Covid-19. Quasi centomila morti, interi settori del comparto economico al collasso, ritardi nella gestione del Recovery Fund. Questi e altri problemi immensi di fronte ai quali ci troviamo dovrebbero portarci tutti a una riflessione profonda sull’imminente futuro. Ma purtroppo lo sappiamo bene: parafrasando Edmondo Berselli, spesso l’Italia dà l’impressione di essere un “Paese provvisorio”, senza una visione chiara del proprio ruolo nell’era del postmodernismo, privata perfino della bussola delle ideologie che, nel secolo scorso, indicavano con chiarezza da che parte ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Viviamo in un Paese complesso, nel quale durante la peggiore pandemia degli ultimi due secoli si è deciso di porre in essere unaal buio. Unache, se non risolta nel più breve tempo possibile, finirebbe per acuire le difficoltà strutturali del nostro Paese ingigantite dal Covid-19. Quasi centomila morti, interi settori del comparto economico al collasso, ritardi nella gestione del Recovery Fund. Questi e altri problemi immensi di fronte ai quali ci troviamo dovrebbero portarci tutti a una riflessione profonda sull’imminente futuro. Ma purtroppo lo sappiamo bene: parafrasando Edmondo Berselli, spesso l’Italia dà l’impressione di essere un “Paese provvisorio”, senza una visione chiara del proprio ruolo nell’era del postmodernismo, privata perfino della bussola delle ideologie che, nel secolo scorso, indicavano con chiarezza da che parte ...

