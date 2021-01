Crisi di Governo, iniziato il consiglio dei ministri: poi le dimissioni di Conte (Di martedì 26 gennaio 2021) Crisi di Governo, è appena iniziato l’ultimo consiglio dei ministri dell’attuale Governo Conte. Il presidente annuncerà le proprie dimissioni (websource)Il Governo Conte è al capolinea: è appena cominciato l’ultimo consiglio dei ministri, nel quale il premier Giuseppe Conte comunicherà di rassegnare le proprie dimissioni al presidente della Repubblica. E infatti il presidente salirà dal capo dello Stato al Quirinale per rimettere il mandato e aprire ufficialmente la Crisi di Governo. A quel punto toccherà a Mattarella dare indicazioni: al momento l’ipotesi è quella di un “mandato esplorativo” allo stesso ... Leggi su instanews (Di martedì 26 gennaio 2021)di, è appenal’ultimodeidell’attuale. Il presidente annuncerà le proprie(websource)Ilè al capolinea: è appena cominciato l’ultimodei, nel quale il premier Giuseppecomunicherà di rassegnare le proprieal presidente della Repubblica. E infatti il presidente salirà dal capo dello Stato al Quirinale per rimettere il mandato e aprire ufficialmente ladi. A quel punto toccherà a Mattarella dare indicazioni: al momento l’ipotesi è quella di un “mandato esplorativo” allo stesso ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - AnnalisaChirico : Vi aspetto giovedì alle ore 12 sul mio profilo Facebook per parlare di crisi di governo, Recovery Plan e molto altr… - StartMagNews : RT @Michele_Arnese: Vi spiego perché per M5s e Pd la crisi di governo non sarà una scampagnata -