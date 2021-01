Covid | ultime notizie Bollettino | 10 593 casi e 541 vittime nelle ultime 24 ore DIRETTA

Agenzia_Ansa : #Covid: in Italia 10.593 #positivi e 541 #vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 257.034 test, il tasso di positi… - SkyTG24 : Con i 1.631 decessi per #Covid nelle ultime 24 ore, nel Regno Unito viene superata la soglia dei 100.000 morti - Corriere : Da domenica bar e ristoranti chiusi in Alto Adige - tal_Marco : RT @lauracesaretti1: Le ultime parole di Conte ai suoi ministri: “Volevano buttarci giù un anno fa: vi ricordate le dichiarazioni? Li ha fe… - ottaviadalessa : RT @StartMagNews: Tutte le ultime mosse di #Russia e #Cina sui #vaccini anti Covid. Il Punto di Giuseppe Gagliano -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Sanremo – L’aumento costante dei ricoverati negli ultimi giorni – anche se non c’è un picco –, non compensati dalle dimissioni, ha indotto i vertici dell’Asl imperiese a rimettere mano per l’ennesima ...E' parte del post che il sindaco di Ausonia, Benedetto Cardillo, ha pubblicato oggi per comunicare gli ultimi aggiornamenti in merito ai contagi in paese e per divulgare la notizia che domani, mercole ...