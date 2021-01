Covid Juventus | Alex Sandro negativo | verrà convocato? La nota del club

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 26 gennaio 2021)– Buona notizie per la. Come comunicato dalbianconero sul proprio sito ufficiale, infatti, i tamponi molecolari ai quali si è sottoposto il terzino brasiliano hanno sortito esito. Ragion per cui, l’ex Porto potrà già da domani aggregarsi in gruppo, ricalcando quanto successo con De Ligt e Cuadrado, che si sono resi protagonisti nelle ultime apparizioni ufficiali della compagine di Andrea Pirlo.: il comunicato Dopo la positività riscontrata lo scorso 4 gennaio, il brasiliano è infatti risultatoagli ultimi due test e sarà finalmente reintegrato alla squadra. Come successo per Cuadrado e De Ligt possibile convocazione ...