Coronavirus | in Veneto 93 decessi in 24 ore In calo le terapie intensive – Il video

(Di martedì 26 gennaio 2021) Insi contano 746 nuovi positivi ale 93nelle ultime 24 ore. L’incidenza comunicata dalla Regione nel bollettino del 26 gennaio è dell’1,82%, indal 3,43% di ieri. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi, per un totale di 40.857 tamponi effettuati, ben 25.030 in più rispetto al 25 gennaio. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca dunque quota 306.952, quello deiarriva a 8.695. I ricoverati attuali sono 2.527, di cui 297 in terapia intensiva (-16) – ieri erano 313 (-1) – e 2.230 in area non critica (-13). I dati non sono stati presentati come di consueto dal governatore Luca Zaia, ma dall’assessore regionale alla Salute Manuela Lanzarin. La quale ha comunicato che domani verranno firmati i provvedimenti per la ...