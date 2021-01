Conte è stato al Quirinale per dimettersi (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio spera di riottenere l'incarico da Mattarella, per formare un nuovo governo sostenuto da una maggioranza più ampia Leggi su ilpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio spera di riottenere l'incarico da Mattarella, per formare un nuovo governo sostenuto da una maggioranza più ampia

borghi_claudio : Perchè non sono felice come pensavo che sarei stato vedendo conte azzerarsi? Perchè temo che sia troppo presto. Avr… - Giorgiolaporta : E' normale che il Capo dello Stato debba stare inchiodato al #Quirinale ad aspettare che #Conte finisca di fare l'e… - La7tv : #lariachetira @DaniloToninelli (M5S): 'Che Conte sia una risorsa importante per il Paese lo ha dimostrato ed è del… - RENATO07815408 : @PaolinoNapolit7 PERO' NELLA FIDUCIA AL SENATO DEL GOVERNO CONTE, RENZI E' STATO L'UNICO A PARLARE DI VERA POLITIC… - mimmomaiello : RT @MT_Meli_: Prima si sale al Quirinale, e poi si rassegnano le dimissioni. Uno sgarbo istituzionale, quello di Conte. Va detto che, se fo… -