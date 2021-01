Comune di Siena e TIM, nuova rete HFC per distribuzione del segnale televisivo (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Comune di Siena e TIM stanno avviando un importante programma di ammodernamento della rete HFC (Hybrid Fibre Coaxial) che distribuisce il segnale televisivo sul territorio comunale. L’iniziativa, che fa seguito all’ultimo intervento del 2017, ha l’obiettivo di migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai senesi attraverso una infrastruttura trasmissiva mista fibra ottica/coassiale, la più estesa di questo genere... Leggi su digital-news (Di martedì 26 gennaio 2021) Ildie TIM stanno avviando un importante programma di ammodernamento dellaHFC (Hybrid Fibre Coaxial) che distribuisce ilsul territorio comunale. L’iniziativa, che fa seguito all’ultimo intervento del 2017, ha l’obiettivo di migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai senesi attraverso una infrastruttura trasmissiva mista fibra ottica/coassiale, la più estesa di questo genere...

A_R_Esse : - VillaggioTecno : Comune di Siena e TIM: al via interventi di ammodernamento della rete HFC - CittadinoOnline : Comune di Siena e TIM: al via interventi di ammodernamento della rete HFC - - RadioSienaTV : Comune di Siena e TIM, interventi di ammodernamento della rete di distribuzione del segnale televisivo - - SIENANEWS : Taglio del nastro e apertura ufficiale questa mattina, martedì 26 gennaio, a Quercegrossa per lo sportello decentra… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Siena Comune di Siena e TIM: al via interventi di ammodernamento della rete HFC Il Cittadino on line Donate 6mila mascherine chirurgiche pediatriche dall’Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida

Fa tappa a Siena la generosità dell’Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida che, in occasione della settimana dedicata alle malattie rare, ha donato 6mila mascherine chirurgiche pediatriche all ...

Rinascita e valorizzazione ‘Gradini Suor Orsola’, intesa tra Comune e Unisob

NAPOLI. Un percorso museale a cielo aperto per raccontare la storia e le storie di una delle istituzioni culturali più antiche della ...

Fa tappa a Siena la generosità dell’Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida che, in occasione della settimana dedicata alle malattie rare, ha donato 6mila mascherine chirurgiche pediatriche all ...NAPOLI. Un percorso museale a cielo aperto per raccontare la storia e le storie di una delle istituzioni culturali più antiche della ...