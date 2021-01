Claire Foy sarà la protagonista del film The Pisces (Di martedì 26 gennaio 2021) L'attrice , tratto dall'omonimolibro, in cui si racconterà una storia d'amore con un tritone. Claire Foy sarà la protagonista di The Pisces, film tratto dall'omonimo romanzo scritto da Melissa Broder. L'autrice si occuperà anche della sceneggiatura in collaborazione con la regista Gillian Robespierre. Nel film The Piesces l'attrice Claire Foy avrà la parte di una studentessa impegnata nel suo dottorato di ricerca che è tormentata dal blocco dello scrittore e da un'ossessione romantica. Lucy è infatti attratta da un tritone. La storia esplorerà i confini tra piacere e possessione, fantasia e realtà, e il modo in cui le donne scelgono l'uomo della propria vita. La sceneggiatura è firmata da Anne Carey che ha collaborato … Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) L'attrice , tratto dall'omonimolibro, in cui si racconterà una storia d'amore con un tritone.Foyladi Thetratto dall'omonimo romanzo scritto da Melissa Broder. L'autrice si occuperà anche della sceneggiatura in collaborazione con la regista Gillian Robespierre. NelThe Piesces l'attriceFoy avrà la parte di una studentessa impegnata nel suo dottorato di ricerca che è tormentata dal blocco dello scrittore e da un'ossessione romantica. Lucy è infatti attratta da un tritone. La storia esplorerà i confini tra piacere e possessione, fantasia e realtà, e il modo in cui le donne scelgono l'uomo della propria vita. La sceneggiatura è firmata da Anne Carey che ha collaborato …

Claire Foy guiderà il cast di The Pisces, film diretto da Gillian Robespierre che adatterà l'omonimo romanzo firmato da Melissa Broder.

