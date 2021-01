Botte alla sua ragazza | in manette Fratellì | il re violento dei social

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tiziana Paolocci Algero Corretini, alias "1727wrldstar", arrestato per maltrattamenti e droga Che fosse il re degli eccessi era già noto. Reati contro il patrimonio, sesso in diretta, finte sparizioni denunciate anche in tv per mettere a segno uno «scherzo». Tutte imprese discutibili, che hanno fatto ottenere al rapper romano 1727 wrldstar, al secolo Algero Corretini, oltre 200mila follower su Instagram, molto di più di quanto sarebbe mai riuscito a ottenere con la sua musica. Ma ieri il venticinquenne è andato oltre ed è stato arrestato per aver picchiato violentemente la compagna, l'attrice hard Simona Vergaro. Il giovane, autore del video «» diventato virale su YouTube, in cui si riprende mentre guida in maniera spericolata per le vie della periferia romana e si schianta contro un muretto (episodio che gli è costato il ritiro della patente e ...