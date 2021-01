Bonus 110%, “trascina” anche lo sconto per rifare il giardino (Di martedì 26 gennaio 2021) Nuova proroga di un anno anche per lo sconto green, la detrazione fiscale ammessa per allestire il verde in casa o in condominio: un anno di tempo per sfruttare il 36% con un tetto di spesa a 5.000 euro Leggi su ecodibergamo (Di martedì 26 gennaio 2021) Nuova proroga di un annoper logreen, la detrazione fiscale ammessa per allestire il verde in casa o in condominio: un anno di tempo per sfruttare il 36% con un tetto di spesa a 5.000 euro

Per le certificazioni del 110% il visto di conformità lo rilascia anche il Caf (centro di assistenza fiscale). Dal Caf si può inoltre trasmettere la comunicazione per l’esercizio dell’opzione se cessi ...

Edilizia, buone prospettive ma con tempi ristretti e pochi operai

Il sindacalista Ricchini della Filca Cisl sui bonus: "Avremmo auspicato una programmazione che andasse oltre il 2022" ...

Per le certificazioni del 110% il visto di conformità lo rilascia anche il Caf (centro di assistenza fiscale). Dal Caf si può inoltre trasmettere la comunicazione per l'esercizio dell'opzione se cessi ...