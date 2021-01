Bari | bambino di 9 anni muore impiccato

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo la tragedia di Palermo della piccola Antonella, trovata morta nel bagno con la cintura dell’accappatoio intorno al collo, un altroè morto, molto probabilmente sempre a causa della terribile “Backout Challenge”. Sono stati i genitori a trovarlo e a lanciare subito l’allarme. Il piccolo è stato trovato privo di vita con una corda intorno al collo. Adesso la PM di, Angela Morea, ha disposto il sequestro dei dispositivi elettronici del piccolo affinché vengano effettuati i dovuti accertamenti per verificare se si è trattato di un perverso gioco online. In una nota, la presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza ha spiegato: “Dopo il caso di Palermo, aun altro, di solo 9, si è suicidato con una corda al ...