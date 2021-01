Atalanta, Gasperini: “Gomez ha dato tanto ma adesso la squadra può camminare con le proprie gambe” (Di martedì 26 gennaio 2021) Domani l'Atalanta che ha sbancato San Siro travolgendo il Milan torna in campo. L'undici di Gasperini ormai senza Papu Gomez passato al Siviglia, giocherà a Bergamo in Coppa Italia contro la Lazio per i quarti di finale (mercoledì 27 gennaio alle 17:45). Ai microfoni di Rai Sport, il tecnico nerazzurro ha detto la sua sul Papu Gomez. "Ha dato tantissimo all'Atalanta adesso la squadra può camminare con le proprie gambe. Ci ha aiutato a crescere - aggiunge - non posso che augurargli il meglio: va in una squadra molto forte che gioca la Champions, un bel palcoscenico".caption id="attachment 1060273" align="alignnone" width="4500" Papu Gomez Gasperini ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Domani l'che ha sbancato San Siro travolgendo il Milan torna in campo. L'undici diormai senza Papupassato al Siviglia, giocherà a Bergamo in Coppa Italia contro la Lazio per i quarti di finale (mercoledì 27 gennaio alle 17:45). Ai microfoni di Rai Sport, il tecnico nerazzurro ha detto la sua sul Papu. "Hatantissimo all'lapuòcon le. Ci ha aiutato a crescere - aggiunge - non posso che augurargli il meglio: va in unamolto forte che gioca la Champions, un bel palcoscenico".caption id="attachment 1060273" align="alignnone" width="4500" Papu...

