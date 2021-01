Arrestata la banda che ha truffato molti anziani (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo una lunga indagine iniziata nel 2018, le Forze dell’Ordine hanno arrestato la banda che ha truffato numerosi anziani nella Capitale. Gli uomini si fingevano avvocati e marascialli per raggirare le loro vittime. Sono decine i casi accertati a Roma e anche nella Regione Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di oggi, 26 gennaio 2021, i Carabinieri del Comando Provinciale e gli agenti della Questura di Roma hanno finalmente preso la banda. Sette persone sono state colpite da un provvedimento cautelare, tra Napoli e Provincia, ad opera dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e dagli agenti del VII Distretto della Polizia di Stato di Roma San Giovanni. L’indagine per scovare la banda che ha truffato anziani L’indagine era conosciuta con il nome ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo una lunga indagine iniziata nel 2018, le Forze dell’Ordine hanno arrestato lache hanumerosinella Capitale. Gli uomini si fingevano avvocati e marascialli per raggirare le loro vittime. Sono decine i casi accertati a Roma e anche nella Regione Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di oggi, 26 gennaio 2021, i Carabinieri del Comando Provinciale e gli agenti della Questura di Roma hanno finalmente preso la. Sette persone sono state colpite da un provvedimento cautelare, tra Napoli e Provincia, ad opera dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e dagli agenti del VII Distretto della Polizia di Stato di Roma San Giovanni. L’indagine per scovare lache haL’indagine era conosciuta con il nome ...

TrasportoEuropa : Arrestata in Lombardia banda di rapinatori di #camion #autotrasporto - zingarella_a : @grigiomedio Toccante la scena a rallentatore in cui sta facendo da palo per l’ennesima rapina e capisce di voler c… - umbertoliuzzo : RT @blogsicilia: Furti in casa, arrestata la banda che terrorizzava Alcamo - - imarkez : RT @blogsicilia: Furti in casa, arrestata la banda che terrorizzava Alcamo - - blogsicilia : Furti in casa, arrestata la banda che terrorizzava Alcamo - -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestata banda Arrestata in Lombardia banda di rapinatori di camion TrasportoEuropa Maxi blitz nel sud pontino, 19 arresti e 30 perquisizioni

Maxi operazione dei carabinieri nel sud pontino. Questa mattina a Ss Cosma e Damiano, Castelforte e nei comuni limitrofi, circa 200 carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, con l ...

Sgominata banda che truffava anziani tra Lazio e Friuli: 7 arresti a Napoli

Sette persone sono state colpite da un provvedimento cautelare, tra Napoli e Provincia, ad opera dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante ...

Maxi operazione dei carabinieri nel sud pontino. Questa mattina a Ss Cosma e Damiano, Castelforte e nei comuni limitrofi, circa 200 carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, con l ...Sette persone sono state colpite da un provvedimento cautelare, tra Napoli e Provincia, ad opera dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante ...