Arisa lascia Amici? La verità dietro l’appello a Maria De Filippi (Di martedì 26 gennaio 2021) Arisa lascia Amici? In seguito all’ennesima discussione con il collega di canto, Rudy Zerbi, Arisa invoca Maria De Filippi di licenziarla: è successo nella puntata speciale di sabato scorso. “Maria licenziami. Non sto scherzando, è proprio una rottura”, le parole della docente di canto nel riferirsi a Zerbi, il bastian contrario di questa esibizione di Amici di Maria De Filippi. O forse è Arisa quella che prende sempre decisioni particolari sui cantanti e per questo incomprensibili ai più? L’ultimo caso riguarda il cantate Raffaele, attuale concorrente della scuola di Amici 20. Non si può dire di certo che Raffaele spicchi per doti canore o interpretative, eppure per ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021)? In seguito all’ennesima discussione con il collega di canto, Rudy Zerbi,invocaDedi licenziarla: è successo nella puntata speciale di sabato scorso. “licenziami. Non sto scherzando, è proprio una rottura”, le parole della docente di canto nel riferirsi a Zerbi, il bastian contrario di questa esibizione didiDe. O forse èquella che prende sempre decisioni particolari sui cantanti e per questo incomprensibili ai più? L’ultimo caso riguarda il cantate Raffaele, attuale concorrente della scuola di20. Non si può dire di certo che Raffaele spicchi per doti canore o interpretative, eppure per ...

cmqdenise : RT @IraEllie: RUDY COMUNQUE VUOLE SOLO ANDARE SUL SICURO, NON FAR CRESCERE I RAGAZZI CHE MAGARI HANNO BISOGNO DI STUDIO E DISCIPLINA!! SI T… - trashpuro : RT @IraEllie: RUDY COMUNQUE VUOLE SOLO ANDARE SUL SICURO, NON FAR CRESCERE I RAGAZZI CHE MAGARI HANNO BISOGNO DI STUDIO E DISCIPLINA!! SI T… - IraEllie : RUDY COMUNQUE VUOLE SOLO ANDARE SUL SICURO, NON FAR CRESCERE I RAGAZZI CHE MAGARI HANNO BISOGNO DI STUDIO E DISCIPL… - giugiulolafan : RT @forelsketivar: O Arisa impara a campare o lascia il posto da docente perché è davvero TROPPO TROPPO scema, dovrebbero essere tutti come… - forelsketivar : O Arisa impara a campare o lascia il posto da docente perché è davvero TROPPO TROPPO scema, dovrebbero essere tutti… -

