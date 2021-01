Anticipazioni DayDreamer, Puntate dall’1 al 5 Febbraio 2021: Riconciliazione tra Can e Sanem! (Di martedì 26 gennaio 2021) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dall’1 al 5 Febbraio 2021: Can e Sanem tornano ad avvicinarsi, ma Huma e gli altri decidono di continuare a mettere i bastoni tra le ruote alla coppia… Continuano le Puntate quotidiane di DayDreamer. Ci si avvicina sempre di più, quindi, al finale della prima stagione. Nella settimana dall’1 al 5 Febbraio 2021, la situazione sembrerà finalmente migliorare per Can e Sanem e tra i due tornerà il sereno. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Can porta con sé Sanem nel suo chalet di montagna, rapendola. La ragazza vuole fuggire a tutti i costi e quando si accorge che il ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 26 gennaio 2021), tramaal 5: Can e Sanem tornano ad avvicinarsi, ma Huma e gli altri decidono di continuare a mettere i bastoni tra le ruote alla coppia… Continuano lequotidiane di. Ci si avvicina sempre di più, quindi, al finale della prima stagione. Nella settimanaal 5, la situazione sembrerà finalmente migliorare per Can e Sanem e tra i due tornerà il sereno. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Can porta con sé Sanem nel suo chalet di montagna, rapendola. La ragazza vuole fuggire a tutti i costi e quando si accorge che il ...

