Albano: “Vaccino Covid? Non c’è da fidarsi”, cala in gelo in diretta tv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A Fuori dal coro di Mario Giordano il cantante di Cellino San Marco ha detto la sua sull'emergenza Coronavirus L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A Fuori dal coro di Mario Giordano il cantante di Cellino San Marco ha detto la sua sull'emergenza Coronavirus L'articolo proviene da Gossip e Tv.

AlienoGrigio17 : @fuoridalcorotv , Al Bano gela @mariogiordano5 sui vaccini: 'Non c'è da fidarsi'. - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'Non c'è da fidarsi' #VaccinoAntiCovid I grossi dubbi di Al Bano Gelo a #fuoridalcoro - ciassette : RT @tempoweb: 'Non c'è da fidarsi' #VaccinoAntiCovid I grossi dubbi di Al Bano Gelo a #fuoridalcoro - PallaCarlo : RT @tempoweb: 'Non c'è da fidarsi' #VaccinoAntiCovid I grossi dubbi di Al Bano Gelo a #fuoridalcoro - enzo6619 : @fuoridalcorotv Ma Giordano non doveva tranquillizzare Albano e noi telespettatori sulla sicurezza e l'efficacia de… -