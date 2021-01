“Voi due insieme…”. Samantha De Grenet lancia la bomba sulla “nuova coppia” del GF Vip. (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo aver passato momenti difficili a causa del suo rapporto con il padre, Andrea Zenga pensa solamente al suo percorso all’interno della casa che potrebbe portarlo direttamente alla finale del reality. Il figlio dell’ex portiere dell’Inter è concentrato sulla sua esperienza all’interno della casa di Cinecittà. Qualche giorno fa gli autori del Grande Fratello Vip hanno voluto mettere alla prova i concorrenti con un gioco bello e imbarazzante allo stesso tempo. Tutti dovevano rispondere alle domande con assoluta sincerità. Ogni concorrente poteva fare un quesito ad un altro compagno di avventura. Ha cominciato Dayane Mello, la quale ha chiesto ad Andrea se potesse essere la sua donna ideale. Lui ha risposto con onestà un secco no, ma non è accaduta la stessa cosa quando è stata tirata in ballo Rosalinda. Samantha De Grenet gli ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dopo aver passato momenti difficili a causa del suo rapporto con il padre, Andrea Zenga pensa solamente al suo percorso all’interno della casa che potrebbe portarlo direttamente alla finale del reality. Il figlio dell’ex portiere dell’Inter è concentratosua esperienza all’interno della casa di Cinecittà. Qualche giorno fa gli autori del Grande Fratello Vip hanno voluto mettere alla prova i concorrenti con un gioco bello e imbarazzante allo stesso tempo. Tutti dovevano rispondere alle domande con assoluta sincerità. Ogni concorrente poteva fare un quesito ad un altro compagno di avventura. Ha cominciato Dayane Mello, la quale ha chiesto ad Andrea se potesse essere la sua donna ideale. Lui ha risposto con onestà un secco no, ma non è accaduta la stessa cosa quando è stata tirata in ballo Rosalinda.Degli ha ...

matteosalvinimi : #Salvini: L'Italia non sono due o tre senatori che si fanno comprare per conservare la poltrona. Molti di voi, come… - CarloCalenda : Caro ?@GoffredoBettini? in che modo il voto a due partiti europeisti è inessenziale per la vittoria degli europeist… - stebellentani : il gioco è quello ormai da maggio. la butti lì 'con questi comportamenti vedremo gli effetti tra due settimane', po… - Giuls34048201 : @emmafelici1 Detto ciò nessuno di voi due è leale - bartdark : Non so a voi, ma a me inizia a dar fastidio leggere in ogni cazzo di tweet, anche i più idioti, “la mia ottava”...… -