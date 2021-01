Vite al Limite, stasera su Real Time la storia di Leneathra Reed: anticipazioni e com’è oggi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Vite al Limite: stasera su Real Time, alle ore 21.20, arriva la storia di Leneathra Reed. Alcune anticipazioni sulla puntata e quali sono le sue condizioni oggi. Vite al Limite: anticipazioni sulla storia di Leneathra Leneatha si rivolge al programma perché il suo peso di 300 chili non le permette più di vivere. La donna è una mamma single, che deve badare non solo ai figli. Infatti, lavora anche in ambito ospedaliero e lì il “peso” anche dei colleghi si fa sentire. La donna decide di rivolgersi al dottor Nowzaradan e affronta la sua ossessione per il cibo. Purtroppo, però, le incomprensioni e i disagi l’hanno fatta ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021)alsu, alle ore 21.20, arriva ladi. Alcunesulla puntata e quali sono le sue condizionialsulladiLeneatha si rivolge al programma perché il suo peso di 300 chili non le permette più di vivere. La donna è una mamma single, che deve badare non solo ai figli. Infatti, lavora anche in ambito ospedaliero e lì il “peso” anche dei colleghi si fa sentire. La donna decide di rivolgersi al dottor Nowzaradan e affronta la sua ossessione per il cibo. Purtroppo, però, le incomprensioni e i disagi l’hanno fatta ...

C_Carlotta_C : e mentre guidavo dicevo: oddio ma come fanno le persone miopi a guidare senza un paio di occhiali di riserva? Se si… - poppins79 : @Stegosauro No. L'abbiamo imparato in tanti anni di vite al limite ?? - IlCinico15 : #90giorniperinnamorarsi ci sarà mai un crossover tra 90 giorni e vite al limite col dottor nowzaradan? Chiedo x un amico - DontScass : Ultimamente mi sento come se fossi una protagonista di vite al limite, la mia unica gioia, la trovo solo nel cibo. - runner_me_ : @vitalbaa E finora è mancato più volte questo bilanciamento. Ogni scelta, ogni limite, ha avuto come unica fonte e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Limite Vite al limite, anticipazioni: la storia di Leneatha, Cynthia e Doug LettoQuotidiano Vite al limite, anticipazioni: la storia di Leneatha, Cynthia e Doug

Torna l'appuntamento con le storie drammatiche e di speranza alla clinica del dottor Nowzaradan su Real Time dalle 21.20!

Pecorino Romano: 285mila quintali nella campagna 2019-2020

La campagna lattiero casearia 2019-2020 ha restituito 285mila quintali di pecorino romano dop da immettere sul mercato. Di questi, 110mila quintali saranno venduti negli Usa, 55mila in Europa, 4.500 i ...

Torna l'appuntamento con le storie drammatiche e di speranza alla clinica del dottor Nowzaradan su Real Time dalle 21.20!La campagna lattiero casearia 2019-2020 ha restituito 285mila quintali di pecorino romano dop da immettere sul mercato. Di questi, 110mila quintali saranno venduti negli Usa, 55mila in Europa, 4.500 i ...